Federica Pellegrini positiva al Coronavirus, l’annuncio in lacrime: Sto male. La nuotatrice veneta ha dato a tutti i suoi sostenitori la notizia attraverso i social. Su Instagram ha raccontato a cuore aperto questi momenti.





La nuotatrice è risultata positiva al tampone. Federica ha annunciato a tutti la notizia su Instagram. “Ho appena ricevuto la brutta notizia”, si è raccontata l’atleta in un video sui social, “oggi pomeriggio ho fatto il tampone e l’esito è positivo. Sono positiva al covid”. L’azzurra è sembrata a tutti i suoi sostenitori molto provata per quanto accaduto.

Federica Pellegrini positiva al Coronavirus, l’atleta ha dato in lacrime l’annuncio a tutti

E’ stato solo poche ore fa quando la nuotatrice ha dato a tutti il triste annuncio. E lo ha fatto utilizzando i social. Precisamente su Instagram infatti, Federica, in una storia, ha commentato le proprie condizioni. In merito al proprio aspetto, la Pellegrini ha dichiarato: “Scusate la mia faccia, ma ho appena ricevuto una brutta notizia”. “Ieri durante una sessione di allenamento sono uscita perché avevo molti dolori“, ha continuato, “Tornando a casa ho iniziato ad avere mal di gola, il medico mi ha fatto il tampone e l’esito è positivo”.

“Sono positiva al Covid. Mi dispiace un sacco perché dovevo partire per Budapest”, ha ammesso ancora la nuotatrice. “Avrei dovuto cominciare a gareggiare, cosa che avevo bisogno e voglia di fare”, ha dichiarato l’atleta. “Mi dispiace veramente tanto per tutto. Per me perché mi stavo allenando bene e non vedevo l’ora di cominciare una stagione normale”. “E invece niente. Ci rifermiamo di nuovo”, ha concluso. “Non so se ridere o piangere anche se come si può vedere ho pianto fino ad adesso”.