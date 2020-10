Doc nelle tue mani: tutte le anticipazioni della quinta puntata del 15 ottobre con protagonista Luca Argentero.

Doc nelle tue mani. Torna su Rai Uno l’amatissima serie con protagonista Luca Argentero e liberamente ispirata ad una storia vera. Si riprendono infatti le vicende del primario Pierdante Piccioni che, dopo essersi svegliato dal coma dovuto a un incidente stradale avvenuto il 31 maggio 2013, ha perso la memoria degli ultimi 12 anni della sua vita. Nel caso della fiction a interpretare il medico Andrea Fanti è proprio Argentero. La serie è stata accolta benissimo: l’ultima puntata andata in onda, il 16 aprile 2020, aveva infatti raccolto ben 8,7 milioni di telespettatori.

Luca Argentero: le prime parole a Myriam Catania dopo il coma

Doc nelle tue mani: dove eravamo rimasti

La prima parte della prima stagione era andata in onda su Rai Uno dal 26 marzo al 16 aprile 2020, ma era stata interrotta a causa dell’epidemia di Covid-19 che ne aveva impedito le riprese. La seconda parte invece andrà in onda dal 15 ottobre al 5 novembre 2020. L’8 ottobre 2020, in occasione della conferenza stampa della seconda parte, viene annunciata la seconda stagione.

Doc nelle tue mani: come il vero medico Piccioni ha recuperato la memoria

Dove eravamo rimasti: Carolina era stata ricoverata a causa di una patologia misteriosa. Alba e Riccardo si erano trovati sempre più vicini, tanto che la donna si ingelosiva se Riccardo prestava le sue attenzioni a qualcun altro. Andrea Fanti, intanto, cercava di trovare frammenti di memoria per ricostruire i suoi ultimi 12 anni; intanto aveva ripreso a corteggiare la moglie Agnese.

Doc nelle tue mani: anticipazioni 15 ottobre

Il primo dei due episodi, intitolato In salute e in malattia, vede Andrea Fanti – ancora innamoratissimo di Agnese – convinto di essere ad un passo dalla conquista. Felice perché crede di riuscire a salvare una relazione a cui tiene tantissimo, propone di organizzare un matrimonio in reparto per un paziente sospeso tra la vita e la morte. Gabriel invece fa una proposta che fa crollare le dinamiche tra specializzandi.

Nel decimo episodio, Quello che siamo, il protagonista sarà Lorenzo Lazzarini. Un paziente, infatti, svela un segreto che riguarda la sua situazione privata, cosa che suscita grande sorpresa tra i colleghi di lavoro. Gabriel ed Elisa, intanto, si occupano di un paziente molto anziano, che non ha memoria del suo passato.