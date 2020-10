Denzel Washington, chi è: carriera, curiosità e vita privata

Denzel Washington ci ha fatti emozionare e commuovere in numerosi film. Scopriamo tutto ciò che c’è da sapere su di lui.

Brillante e carico di talento, Denzel Washington ha lasciato il segno nel mondo del cinema. L’uomo, vincitore di numerosi premi e nomination, è uno degli attori più validi del panorama mondiale. Nel corso della sua carriera ha emozionato e commosso la maggior parte degli spettatori, rendendosi degno della fama che avvolge il suo nome.

Denzel Washington Jr, il cui secondo nome è Hayes, è nato a Mount Vernon, nello stato di New York, il 28 Dicembre 1954, sotto il segno del Capricorno. Oggi ha dunque 66 anni. L’uomo è il secondo di tre figli. La madre, Lennis, era un’estetista proveniente dalla Georgia, mentre il padre, Denzen Washington Sr, un pastore pentecostale proveniente dalla Virginia. Le sue radici cristiane hanno sempre fatto parte della sua identità, che non ha mai rinnegato e che ha sempre sostenuto.

L’attore, alto 1 metro e 85 centimetri, dai capelli e gli occhi scuri, ha frequentato da bambino una scuola pubblica. L’ambiente all’interno del quale è cresciuto lo ha dunque aiutato a rendersi conto delle fortune che possedeva, al contrario di molti altri suoi compagni di classe.

Durante il suo percorso di studi, Denzel ha cominciato ad appassionarsi alla recitazione, che lo ha portato anche ad apparire in alcune produzioni studentesche. Ha studiato alla Fordham University e in seguito alla laurea si è trasferito a San Francisco, con l’intento di entrare nell’American Conservatory Theater. Dopo un solo anno di frequentazione dell’istituto, l’uomo ha deciso di lanciarsi a capofitto sulla carriera di attore. Denzel ha iniziato così a ricoprire i primi ruoli in veste di attore teatrale. Il suo primo spettacolo fu St. Mary’s City. In seguito, Washington iniziò finalmente a muovere i primi passi nel mondo del cinema.

Denzel Washington: la carriera cinematografica

Il primo film che ha visto Denzel Washington come parte del cast è stato Il pollo si mangia con le mani, nel 1981. La sua versatilità ed il talento lo hanno reso in poco tempo un personaggio rilevante all’interno del mondo del cinema, tanto che, nel 1989, vinse un Oscar come migliore Attore non Protagonista grazie al personaggio di Tripp, nel film Uomini di gloria. Dagli Anni ’90 ha inizio il periodo d’oro per Denzel. durante la decade, prendono infatti forma i Denzel Washington Film, come per esempio Grido di libertà, Malcom X, Hurricane, e tanti altri. Tra i titoli più celebri si ricordano Il grido dell’innocenza, Il sapore della vittoria, Uniti si vince, The great debaters, Il potere della parola, e American gangster. Nel 2002 ha vinto un Oscar come Attore Protagonista nel film Training Day.