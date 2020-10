Coronavirus, bollettino 15 ottobre: +8.804 contagi e raddoppiano i decessi

Il numero di decessi a causa del Coronavirus sfiora il raddoppio in 24 ore: +83. E i nuovi contagi arrivano a 8.804, con 47 pazienti in più in terapia intensiva, stando all’ultimo bollettino della Protezione Civile.

Non si arresta l’impennata di nuovi casi di contagio da Coronavirus da un capo all’altro dell’Italia (come pure nel resto del mondo). Stando a quanto emerge dal consueto bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute, oggi è stato battuto il record di sempre registrato solo ieri: 8.804 nuovi casi di contagio al Covid-19 nelle ultime 24 ore, a fronte dell’incremento di ieri che era stato pari a 7.332. Schizza verso l’alto anche il numero di vittime positive al virus: ben 83 nell’arco di una giornata (ieri erano state quasi la metà, 43, e il giorno prima 39).

I numeri dell’emergenza Coronavirus

La tendenza, insomma, è quella di un andamento al rialzo, con tutte le ripercussioni negative sul sistema-Paese che è facile immaginare. In allerta anche il sistema sanitario nazionale: oggi sono 586 – a fronte delle 539 di ieri – le persone ricoverate nei reparti di terapia intensiva (il giorno prima erano state 514): +47 in 24 ore, mentre ieri l’incremento era di +25. Va detto però che continua a salire anche il numero di tamponi effettuati nelle 24 ore: +162.932 (ieri 152.196, e due giorni fa solo 37mila). La Regione Abruzzo fa intanto sapere di aver sottratto un caso comunicato nei giorni scorsi in quanto conteggiato per errore 2 volte. E dalla Sicilia arriva la notizia che dei 399 nuovi casi positivi di oggi, 14 riguardano migranti ospiti presso l’hotspot di Lampedusa.

EDS