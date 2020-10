Come finisce Dexter: la conclusione della serie con Michael C. Hall nei panni del serial killer Dexer Morgan.

Come finisce Dexter: innanzitutto i fan di tutto il mondo sono in delirio perchè è appena stata annunciata una nona stagione. Il ritorno del serial killer con un’etica Dexter Morgan interpretato da Michael C. Hall, che per questo ruolo ha vinto anche un Golden Globe nel 2010, è previsto per la primavera 2021. A sorpresa infatti Showtime ha diffuso la notizia che ci sarà una nuova storia da raccontare dopo il finale aperto con cui la serie si era conclusa nel 2013.

Dexter era andato in onda per la prima volta in Italia l’11 ottobre 2007 su Fox Crime e si è conclusa nel 2013 per un totale di 8 stagioni. Non si sa ancora nulla su come si proseguirà: la fine aveva lasciato sgomenti tutti i fan in giro per il mondo e in questi anni, seppur se ne fosse parlato, lo stesso Michael C. Hall aveva escluso un ritorno sulle scene. Ora invece pare che le cose siano cambiate: chissà da che punto riprenderà la storia? E voi vi ricordate invece come è finita l’ottava stagione? Ecco il finale se ve lo siete perso.

Come finisce Dexter: il finale aperto

Nell’ultimo episodio dell’ottava stagione, il protagonista intende fuggire con la fidanzata Hanna e il figlio Harrison in Argentina. I due sono già in aeroporto quando il suo nemico Elway gli mette i bastoni tra le ruote, anche se poi viene catturato dalla polizia.

C’è però una notizia ancora più importante: Debra, la sorella di Dexter, viene ferita e lui torna in ospedale per assisterla.

Saxton però giunge in ospedale per uccidere Debra: fortunamente Dexter riesce a fermarlo e a farlo arrestare, però per la sorella le cose non si mettono bene. Entra infatti in coma e per i medici vivrà per sempre in stato vegetativo. Dexter allora pieno di rabbia raggiunge Saxton in prigione e lo uccide con una penna. Torna indietro in ospedale da Debra e la fa uscire, complice un forte uragano che si sta abbattendo su Miami. Porta il suo corpo sulla sua barca e quando è al largo la getta nelle acque profonde. Dopodichè si dirige verso il centro dell’uragano forse con l’intenzione di uccidersi.

Nel frattempo Hanna, arrivata in Argentina con Harrison, scopre dai giornali la morte di Dexter. Le immagini finali si svolgono però in una falegnameria. Qui viene ripreso un nuovo che svolge le sue mansioni: dall’ultima inquadratura sappiamo che è Dexter sotto una falsa identità.