Andrea Pellegrino, chi è: carriera e curiosità sul tennista italiano

Conosciamo meglio la storia di Andrea Pellegrino, tennista italiano originario di Bisceglie: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata

Andrea Pellegrino nasce a Bisceglie il 23 marzo 1997. Inizia a giocare proprio nel suo paese con il padre, che è un maestro di tennis. Poi viene iscritto all’Accademia di Bari all’età di 14 anni allenandosi per ben tre anni. Successivamente si allena con Gabrio Castrichella mettendosi a disposizione della Federazione andando a contatto con i professionisti che gli hanno dato tanti consigli. Durante la sua giovane carriera ha vinto quattro trofei Challenger e quattro ITF Futures in doppio, mentre da singolo vanta cinque ITF Futures. Inoltre, è arrivato in posizione ATP n° 312 in singolare e la n° 169 in doppio. Il suo modello è Andy Murray come ha svelato in una vecchia intervista, ma cerca di ‘rubare’ segreti da tutti.

Andrea Pellegrino, chi è: le curiosità

Per quanto riguarda il suo stile di tennis è un attaccante da fondo con i due fondamentali equilibrati: il rovescio è il suo colpo naturale. Negli anni è migliorato tanto nel servizio e sotto rete.