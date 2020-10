Irresistibile e sensuale come nessun’altra, Valentina Fradegrada si mostra ancora una volta senza veli ma questa volta non è da sola.

La bellissima Valentina Fradegrada è sempre sulla cresta dell’onda. La potente influencer strega tutti con un fisico incredibile, da mozzare il fiato. E questa volta c’è una combo micidiale. Infatti accanto a lei, in un servizio fotografico realizzato ad Alghero, del quale lei ci mostra una sorta di video del backstage, c’è anche un’altra bellissima ragazza. Se già da sola la Fradegrada basta ed avanza per far fermare il mondo, in coppia con un’altra risulta pure più irresistibile.

Le due sono incredibilmente belle. Probabilmente quanto di più si possa desiderare, da parte di tanti uomini e donne indistintamente. La bellissima e conturbante Valentina sa bene quanto importante sia valorizzare la propria immagine sul web ed in particolare sui social network. Originaria di Bergamo, dove è nata nel 1991, la 29enne influencer è questo e molto più. Oltre a due profili Instagram (uno è privato, n.d.r.) Valentina è arriva pure su OnlyFans e su TikTok.

Valentina Fradegrada, una bellezza da far perdere la testa

Inoltre lei è anche una rodata imprenditrice, visto che ha lanciato una linea di costumi da bagno per donne. Poi si dice che sia un asso ai fornelli. In tutto ciò non si è fatta mancare una serie di titoli vinti da ragazza nella disciplina del wushu kung fu, oltre ad una copertina su Playboy Mexico nel 2018. E per lei non esistono traguardi. Ogni giorno è buono per fare una conquista.

