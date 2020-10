Temptation Island, le lacrime di Carlotta per Nello: “Non lo voglio più”

Anche per Carlotta, che si è mostrata sempre forte durante le puntate di Temptation Island, è arrivato il momento del crollo emotivo.

Sono momenti difficili per Carlotta, che durante l’ultimo episodio andato in onda di Temptation Island è letteralmente crollata emotivamente. Il motivo è ovviamente il fidanzato Nello, e l’intesa particolare che si è creata tra di lui e la tentatrice Benedetta. Scopriamo insieme che cosa è successo e come ha reagito Carlotta.

Le sofferenze di Carlotta sono iniziate nel momento in cui ha visionato nel pinnettu un video i cui protagonisti erano proprio Nello e Beatrice. Inizialmente la ragazza ha duramente criticato gli atteggiamenti e le avances del fidanzato nei confronti della tentatrice, reagendo con rabbia e fredda ironia. Una volta rientrata nella casa si è però lasciata andare ad un doloroso pianto.

Proprio così, la fidanzata Carlotta è crollata emotivamente, scoppiando a piangere dopo aver visionato le immagini del compagno insieme a Beatrice. Parole cariche di rabbia e dolore sono uscite dalla sua bocca. La relazione tra lei e Nello va avanti da circa 6 anni, e i due erano a un passo dal matrimonio prima di partecipare al reality delle tentazioni. “Deve sparire dalla mia vita” ha singhiozzato Carlotta dall’interno del bagno. “Avevo soltanto lui” ha continuato in lacrime. “Non lo voglio più“.

Carlotta ha in seguito rilasciato anche qualche commento a caldo dopo tutto quello che è accaduto. “Ho visto che è andato oltre, al di là dell’interesse fisico.” ha dichiarato la donna, parlando con Alessia Marcuzzi. Poi ha continuato: “Ha parlato del padre e della sorella, mentre io ho fatto la guerra perché iniziasse ad aprirsi con me”.

Sono lacrime di rabbia e dolore per Carlotta, una dei concorrenti dell’ultima edizione di Temptation Island. Nella puntata andata in onda oggi, la ragazza ha avuto un crollo emotivo dopo aver visionato alcuni video nel pinnettu. Questi ultimi ritraevano il fidanzato Nello e la tentatrice Beatrice, che sembrerebbero essere in ottima intesa. Inizialmente Carlotta ha reagito con compostezza e rabbia alle immagini mostratole, ma una volta rientrata nella Casa si è lasciata andare ad un lungo pianto. “Per me è morto.” ha dichiarato durante il falò delle fidanzate. “Quando vedrò Nello io non risponderò delle mie azioni“.