Stasera in tv Temptation Island: anticipazioni puntata 14 ottobre 2020

Stasera in tv Temptation Island: tutte le anticipazioni della quinta puntata di mercoledì 14 ottobre in attesa della finale che andrà in onda eccezionalmente martedì 20.

Stasera in tv Temptation Island. Siamo alle battute finali del “viaggio nei sentimenti” che vede coinvolte alcune coppie di persone “normali” alle prese con storie d’amore che per un motivo o per l’altro non funzionano. In attesa di capire come si evolverà la propria relazione ci sono Nello e Carlotta, Speranza e Alberto e le new entry Francesca e Salvo. Il programma la scorsa settimana ha ottenuto 3.202.000 spettatori, equivalente al 16.9% di share. Cosa accadrà questa volta? Cerchiamo di scoprirlo insieme.

Temptation Island: Alberto e Nunzia hot: jacuzzi e sauna, il web è impazzito

Stasera in tv Temptation Island: che cosa succederà?

Certamente la situazione più spinosa di tutte è quella tra Speranza e Alberto: la coppia sta insieme da ben 16 anni e se da parte della ragazza c’è ancora del sentimento, dall’altra parte Alberto non pare essere della stessa opinione. Dopo aver ammesso di averla tradita, l’uomo è sempre più vicino alla single Nunzia, tanto da partire con lei per il week end da sogno. Cosa farà Speranza? Riuscirà ad avere la forza di chiudere questa storia nonostante gli anni?

Francesca invece sta mettendo fortemente in discussione la sua storia di cinque anni con Salvo, visto che tra i due è crisi da diverso tempo per colpa di un allontanamento anche fisico. Carlotta invece deve fare i conti con l’infatuazione che il fidanzato Nello ha nei confronti della single Benedetta.

Come dicevamo, i giochi si stanno chiudendo: per una di queste tre coppie ci sarà il primo confronto finale e per sapere cosa accadrà anche alle altre due bisognerà attendere martedì 20 ottobre, quando andrà in onda eccezionalmente la finale. Certo è che ci saranno sicuramente colpi di scena che metteranno ognuno dei partecipanti di fronte ad un bivio: restare o andarsene? Per saperlo non resta che sintonizzarsi questa sera alle 21.40 su Canale 5.