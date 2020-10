Stasera in tv, Chi l’ha visto?: anticipazioni della nuova puntata

La nuova puntata di Chi l’ha visto in onda stasera su Rai3: anticipazioni e news del programma condotto da Federica Sciarelli.

Il nuovo appuntamento con la storica Federica Sciarelli e il suo fortunato Chi l’ha visto?, tra i programmi più seguiti di Rai3, stasera 14 ottobre alle 21.20. I casi più conosciuti della cronaca nera del momento e il dolore delle persone che stanno cercando un caro scomparso, questo e altro nella nuova puntata di questa sera.

Cosa aspettarsi dalla nuova puntata

L’inviata di Chi l’ha visto? Veronica Briganti va a Novara ad indagare sul caso Gigino Wifi, già protagonista della puntata precedente e tornato a galla per la segnalazione di uno spettatore. La giornalista verificherà la veridicità dell’avvistamento e se effettivamente ci possano essere delle speranza per la famiglia di Gigino di riabbracciarlo presto.

Un nuovo mistero invece sarà al centro della puntata: Gianmarco Pozzi, giovane kickboxer trovato morto in una zona poco frequentata e impervia di sull’Isola di Ponza, dove aveva trovato lavoro come addetto alla security di un locale. Il cadavere è stato rinvenuto vestito solo con dei pantaloncini. Come sempre, poi, Federica Sciarelli accoglierà richieste e segnalazioni di persone in difficoltà o che cercano familiari e amici scomparsi.

Potete guardare la puntata anche grazie al servizio di streaming gratuito su RaiPlay sempre alle 21.20. Il sito è raggiungibile su tutte le piattaforme all’indirizzo www.raiplay.it . Inoltre il programma ha attivo un servizio di annunci sul sito ufficiale in cui segnalare persone scomparse, dare informazioni preziose a chi ha perso un affetto e sta tentando di riportarlo a casa.