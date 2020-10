Stasera in tv, Mare Fuori – L’amore malvagio: trama e anticipazioni

Stasera appuntamento con la fiction di Rai2: tutte le anticipazioni su “Mare Nostro”.

Oggi mercoledì 7 ottobre alle 21 e 20, appuntamento con la terza puntata di

“Mare Nostro”, la fiction targata Rai2, ambientata in Istituto di Pena Minorile con un cast d’eccezione: Carolina Crescentini, Carmine Recano e Valentina Romani sul piccolo schermo tra storie d’amore, violenza, risse, criminalità.

Storie di giovani fragili

La coproduzione Rai Fiction-Picomedia diretta da Carmine Elia, racconta della vita di ragazzi fragili, che hanno sbagliato, ospiti del carcere minorile di Napoli. Temi forti già dalla prima puntata, con il titolo esemplificativo di “La vendetta per guarire” : come la violenza domestica subita da Gemma (Serena De Ferrari), ragazza di Rimini, che si prende le botte del fidanzato abitualmente. Capisce la gravità della violenza e ed escogita una vendetta, solo quando scopre che la sorella vive la sua stessa vita di percosse e violenza.

Anche Filippo (Nicolas Maupas) si vuole vendicare dei soprusi subiti per mano di Pino, e per farlo ha una pistola e ruba una lametta per difendersi. Anche il secondo episodio si conferma ad alta tensione: la lametta passa di mano in mano e la violenza dilaga nell’istituto minorile, dove entra anche Gemma, per aver ucciso con un colpo di pistola l’uomo che picchiava sua sorella. Attraverso il giovane boss Ciro si ha uno sguardo su quelle che sono le dinamiche criminali del carcere, anche per ragazzi così giovani.

Le storie di questi ragazzi “sbagliati” girate prevalentemente nell’Istituto di Pena Minorile (IPM) di Nisida L’Isola che non c’è , iniziate il 23 settembre 2020, arrivano al terzo imperdibile appuntamento.