Raimondo Todaro, l’incontro con Elisa Isoardi: “Una vittoria”

Una lunga intervista in cui ha svelato tutti i dettagli della sua vita amorosa e non solo. Raimondo Todaro si è confessato ai microfoni di DiPiùTv visto che il ballerino è in gara a Ballando con le stelle 2020con Elisa Isoardi: “Per me è una grandissima vittoria. Quando facciamo le prove, lei mi porta le cose che per me sono più adatte da mangiare durante la convalescenza”. Poi si è soffermato anche sul rapporto con l’ex moglie Francesca Tocca: “Non mi ha mai lasciato da solo in ospedale. Non so come avrei fatto senza di lei, mi sta vicino ancora adesso. Ora che non sono più in ospedale, la priorità è nostra figlia”.

Raimondo Todaro, la confessione sull’operazione

Lo stesso Todaro ha parlato anche dell’operazione che ha avuto diverse settimane fa: “Devo conservare tutte le energie per fare le prove. Ho tre bei tagli sulla pancia. I punti cadranno con il tempo. Mi sento molto stanco, non posso strafare, per ordine dei medici”. Infine, ha rivelato la cosa più difficile da affrontare in questi giorni: “La dieta che devo seguire, devo mangiare determinate cose, come proteine a volontà. Niente latte e derivati. Niente pasta normale o integrale, ma solo quella senza glutine. Non sono intollerante al glutine, ma la pasta senza glutine è più digeribile per chi ha avuto un problema all’intestino, come me”.