Funerali papà Totti, è avvenuto l’ultimo salute rivolto al signor Enzo. Tanti i presenti nonostante le restrizioni anti Covid.

I funerali del papà di Francesco Totti hanno avuto luogo nel corso della mattinata di mercoledì 14 ottobre 2020. L’evento in suffragio dell’anima del signor Enzo Totti si è svolto nella chiesa di Santa Maria del Carmelo a Mostacciano, frazione della Capitale.

La cerimonia è stata di piccolissime dimensioni, in forma strettamente privata anche se all’esterno c’era circa un centinaio di persone sotto alla pioggia che ha voluto esprimere la propria vicinanza all’ex capitano della Roma e famiglia. In chiesta c’erano solo 30 persone, per effetto del recente Dpcm varato dal governo e che limita la presenza delle persone a cerimonie di qualunque tipo. Il tetto limite è fissato proprio alle 30 presenze. La leggenda giallorossa ha fatto il proprio ingresso sfruttando un varco di servizio, con la presenza di Vito Scala, amico e preparatore atletico personale, Bruno Conti – altra figura storica della Roma – ed Enzo Salvi. L’attore è un grande amico di Francesco Totti. Del quale erano ovviamente presenti anche la moglie, Ilary Blasi, ed i loro tre figli.

Papà Totti, l’ultimo saluto anche dagli ultras della Roma

Non hanno fatto mancare la loro presenza anche un altro ex calciatore della Roma, Vincent Candela, e Guido Nanni, che del club è stato in passato preparatore dei portieri. Il papà di Totti era soprannominato ‘lo Sceriffo’. Alcuni tifosi organizzati della Roma hanno fatto trovare degli striscioni come ultimo saluto nei suoi confronti, con le scritte “Buon viaggio papà Enzo” e “Padre della nostra storia, buon viaggio Sceriffo”. L’uscita del feretro dalla chiesa ha ricevuto anche un lungo applauso, nonostante la pioggia. Se Francesco Totti è diventato quello che è stato e quello che ancora continua ad essere, il merito è proprio del signor Enzo. Il numero 10 che rimarrà scolpito nella storia anche di tutto il calcio italiano ha affermato in passato che proprio suo padre lo ha sempre incoraggiato a dare il massimo, nonostante le difficoltà.

