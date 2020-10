Matrimonio a prima vista: Andrea costringe Nicole a fare ginnastica

È bufera mediatica per Andre e Nicole. Il web infatti si è nelle ultime ore scagliato contro lo sposo. Scopriamo il perché.

Fiori d’arancio per Andrea e Nicole, che hanno partecipato alla trasmissione Matrimonio a prima vista 2020. Le premesse prima delle nozze erano delle migliori, ma pare che i due, dal momento del grande giorno in poi, non se la stiano passando egregiamente. Sotto il mirino del web si trova niente meno che Andrea. Leggiamo insieme che cosa ha fatto.

Leggi anche->Matrimonio a prima vista, Luca e Maddalena si ritirano: il motivo

Proprio così, Andrea è finito alla gogna mediatica del web già dalla seconda puntata, andata in onda ieri sera, 13 Ottobre 2020. A quanto pare l’uomo, alla vista della sposa, pare sia rimasto un po’ perplesso. Il motivo? La fisicità di Nicole. Questo non è stato tollerato dal popolo di internet, che non ha esitato nemmeno un momento per scagliarsi contro lo sposo.

Leggi anche->Matrimonio a prima vista, l’odissea di Sara e Stefano: “Non ci fanno divorziare”

Andrea non ha per niente tentato di nascondere il fatto di non essere particolarmente attratto fisicamente da Nicole. Nonostante questo, l’uomo ha continuato a fantasticare sulla prima notte con la sposa, ed è stato proprio lui a dare inizio ad un bacio appassionato. Il web però non perdona, e non è passato sopra ai dubbi di Andrea in merito alla corporatura della moglie.

Leggi anche->Matrimonio a Prima Vista Italia 2018, fallimento totale per le tre coppie

La situazione è degenerata completamente nel momento esatto in cui Andrea ha costretto Nicole a fare ginnastica. Lei, seppur non entusiasta della cosa, si è mostrata subito disponibile a fare attività fisica e si è lanciata nell’impresa con il sorriso. Ha cominciato però a nutrire dei legittimi dubbi sull’interesse del marito, supponendo che preferisse una donna con un fisico diverso dal suo. Le sue preoccupazioni hanno avuto conferma quando Nicole ha chiesto ad Andrea di darle un voto da uno a dieci, e lui ha risposto con un sette.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Andrea costringe Nicole a fare ginnastica: la reazione del web

Il popolo del web non ha perdonato le azioni di Andrea, e gli utenti consigliano tutti a Nicole di optare per il divorzio. “Le fa fare ginnastica perché è curvy, ma questo è un narcisista patologico.” si legge su Twitter. “Se mi costringi a fare ginnastica chiedo il divorzio” scrive un altro utente. “Andrea che costringe la moglie a fare ginnastica perché la trova grassa è un cesso… E non parlo di estetica”.