Grana per il giovane altoatesino Jannik Sinner, ritiro improvviso: problemi di salute per il tennista azzurro prima di San Pietroburgo.

Era atteso oggi in campo dopo la sconfitta a testa alta contro Rafa Nadal al Roland Garros, il giovane altoatesino Jannik Sinner. Invece, il talento italiano del tennis ha ritirato la sua iscrizione dal torneo di San Pietroburgo. Dietro questa scelta, ci sono alcuni problemi di salute, in particolare intestinali.

Leggi anche –> Jannik Sinner | età, carriera, vita privata | tutto sul fenomeno del tennis italiano

Appena qualche giorno fa, il campioncino azzurro ha raggiunto un risultato storico, l’ennesimo della sua breve carriera tra i professionisti. Infatti è arrivato – come detto sopra – ai quarti di finale di un torneo prestigioso come il Roland Garros. Un solo tennista era riuscito nell’impresa di arrivare ai quarti alla prima partecipazione ed è stato proprio Rafa Nadal nel 2005.

Leggi anche: Roland Garros, Sinner da applausi: si arrende solo al grande Nadal

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Cosa è successo a Jannik Sinner: dà forfait a San Pietroburgo

Per Sinner contro Nadal, che ha poi vinto domenica il Roland Garros, l’impresa era di quelle impossibili: lo spagnolo sul terreno parigino ha dei numeri davvero da record, con appena 3 set concessi e un ritiro senza mai perdere. L’altoatesino ci ha provato e in ogni caso il suo exploit al Roland Garros ha contribuito a fare di lui il più giovane italiano ad arrivare così lontano in un torneo major.

Non solo: per lui è arrivato anche uno straordinario balzo in avanti nella classifica ATP. Infatti, grazie ai successi ottenuti prima agli Internazionali d’Italia e poi al Roland Garros si è posizionato al numero 46 in classifica, entrando così nella top 50. Saltato San Pietroburgo, per Jannik Sinner è in vista un altro importante impegno: infatti, la settimana prossima dovrebbe competere nel torneo di Colonia 2.