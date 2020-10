I negozi di caramelle da “svaligiare” metaforicamente in vista di Halloween 2020.

Si sta avvicinando il weekend di Halloween 2020 e, di conseguenza il Ponte di Ognissanti da poter sfruttare per un weekend fuori porta. Il 31 ottobre e la sua tradizione americana della notte delle streghe è arrivata alla fine anche in Italia. Fino all’anno scorso si organizzavano party, feste e cortei in strada. Soprattutto i bambini andavano in giro a chiedere “Dolcetto o Scherzetto?” e così ottenevano moltissime caramelle e dolciumi da poter sgranocchiare a casa.

È una tradizione di Halloween molto gustosa, ma quest’anno per via dell’emergenza Coronavirus non si potrà girare per le strade con la stessa leggerezza del passato. Anzi, molto probabilmente sarà proprio proibito sia organizzare feste. Restano però i negozi di caramelle da poter svaligiare per concedersi qualche dolciume sul divano, travestiti e pronti a guardare il vostro film horror preferito.

I negozi di caramelle più curiosi del mondo per Halloween

Quali sono allora i negozi di caramelle per Halloween più gustosi e curiosi del mondo? Partiamo dall’Italia, qui gli store di dolciumi sono tantissimi, ma se vorreste rimanere fedeli alla tradizione americana anche per le caramelle sappiate che a Trieste ha da poco aperto Your American Market, un negozio dedicato interamente agli snack made in USA che altrimenti non avreste potuto assaggiare. Vi immaginate per Halloween come sarà pazzesco questo store?

Spostandoci nel mondo alla ricerca dei negozi di caramelle più curiosi e grandi in occasione di Halloween 2020 non possiamo non citare Candylicious, a Dubai. Questo store misura oltre 1000 metri quadrati con fontane di bibite, cioccolato, un aeroplano fatto di carmelle e una piccola auto per girare nello store visto che è così grande!

Spostandoci invece nel New Hampshire possiamo trovare Chutter’s. Potrebbe sembrare più modesto se paragonato allo sfarzo di Dubai, ma all’interno ci sono tantissime caramelle per Halloween e non solo tra cui scegliere. Ha un non so che di magico e sembrerà di essere sul set di un film di Harry Potter… meglio di così!

Spostandoci poi negli USA, patria di Halloween, ma anche del junk food più “sfegatato”, le caramelle la fanno da padrona soprattutto in California nella Jelly Bean Factory. Le conoscono tutti queste caramelle: ovali, colorate, dai sapori diversi e iconiche proprio dell’America. Potrete anche ammirare come si fanno queste caramelle dal vivo entrando così nella magia delle jelly bean originali.

Se per questo Halloween 2020 quindi non sarà possibile festeggiare come al solito chiedendo le caramelle in giro e facendo il gioco “Trick or Treat” possiamo comunque consolarci mangiando questi dolcetti!

(Fonte immagini Pixabay)