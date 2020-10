Grande Fratello, attacco di Dayane Mello a Stefania Orlando: il motivo

Polemiche e dibattiti accesi ancora nella casa del Grande Fratello: confronto davvero acceso tra Dayane Mello e Stefania Orlando

Ancora polemiche nella casa del Grande Fratello: dalle rivelazioni di Maria Teresa Ruta su Matilde Brandi alle scintille tra Dayane e Stefania. Così inizialmente ha svelato che la ballerina l’aveva chiamata in bagno durante la notte, senza microfoni, come a mettersi d’accordo sui litigi anche per un semplice motivo. Stefania Orlando così ha svelato tutto a Francesco e così Dayane è andata su tutte le furie perché pensava ad un vero pettegolezzo. E così è andata da Matilde a riferirlo, ma la ballerina stava dormendo. Poi si è svegliata e ha già saputo tutto. Stefania ha voluto chiarire con la sua amica, ma Dayane già le aveva detto tutto. E così è nato un acceso dibattito tra le due.

Grande Fratello, lite tra Dayane Mello a Stefania Orlando

Successivamente Dayane ha dichiarato senza peli sulla lingua: “Non vorrei un’amica come te”. Inizialmente la Orlando non ha voluto commentare, successivamente ha rivelato: “Sono nate le migliori amicizie dentro questa casa, tutti amici per la vita. Ma dai, ma fatela finita”. Dayane ha detto che lei si comporta diversamente con le amiche con la stessa Matilde annuiva alle sue parole, proprio come a criticare il comportamento avuto da Stefania.