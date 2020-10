Gianni Sperti ha fatto faville nella puntata andata in onda oggi di Uomini e Donne. Sul web oramai non si parla d’altro. Scopriamo se ha fatto davvero coming out.

Tutte le luci sono puntate sul tronista di Uomini e Donne, Gianni Sperti. Pare proprio che l’uomo abbia regalato nella puntata di oggi una frase particolarmente facile da fraintendere, che ha scatenato il web. Scopriamo insieme le parole dell’uomo.

Leggi anche->Gianni Sperti, incontro con il padre dopo 7 mesi: la commovente foto

Per Gianni le voci urlano oramai disperatamente al coming out. Proprio così, l’opinionista di una delle trasmissioni più seguite in Itala è sotto il mirino del web oramai da tempo. In molti hanno tentato di scoprire l’orientamento sessuale dell’uomo, senza rassegnarsi di fronte alla sua decisione di non esprimersi in merito all’argomento. Sembrerebbe però che oggi un intervento di Sperti abbia dato ai più curiosi ciò che attendevano da tempo.

Leggi anche->Uomini e Donne, Gianni Sperti sbotta: “Non mi mancare di rispetto”

È accaduto tutto nella puntata di oggi, mercoledì 14 Ottobre 2020, di Uomini e Donne. A dare inizio alla bufera è stata l’ennesima discussione tra Gianni e Aurora, Dama del trono Over. Oramai è un’evidenza che tra i due non scorra buon sangue. La donna ha dunque deciso di prendere il toro per le corna, domandando all’opinionista il motivo per il quale non nutre molta simpatia nei suoi confronti.

Leggi anche->Gianni Sperti risponde a Paola Barale: “Inutile parlare di lei…”

Gianni ha risposto direttamente alla domanda di Aurora, elencandole i due motivi principali causa di astio nei suoi confronti. Il primo è un post su Instagram pubblicato dalla donna, ritenuto da Sperti decisamente offensivo. Il secondo riguarda invece una discussione avuta con la Dama. L’opinionista ha criticato le frequentazioni di Aurora, e quest’ultima non è rimasta in silenzio. “Beato te che ti innamori ogni cinque minuti” ha risposto. Gianni ha dunque deciso di ritrattare il battibecco oggi in studio. “Si è permessa di dirmi ‘Non sono come te che ti batte il cuore ogni cinque minuti’, come se io fossi uno che ne passa tanti, ogni cinque minuti”. Proprio così, quel ‘tanti’, pronunciato al maschile, ha letteralmente scatenato il web. Si tratta di un coming out?

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Gianni Sperti fa coming out a Uomini e Donne?

Pettegolezzi scottanti arrivano dalla puntata andata in onda oggi, mercoledì 14 Ottobre, di Uomini e Donne, la trasmissione condotta da Maria De Filippi. In seguito ad una frase pronunciata dall’opinionista Gianni Sperti, il web si è scatenato, dando vita ad una bufera. Il popolo di internet urla al coming out dell’uomo, ma non c’è niente di certo e le sue parole potrebbero essere state fraintese. La verità è in mano al solo Gianni, che per il momento non ha ancora proferito parola in merito all’argomento. Sono dunque tutti in attesa di scoprire che cosa ha da dire l’opinionista.