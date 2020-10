Addio a Gianfranco De Laurentiis, per decenni apprezzatissimo volto televisivo in diverse trasmissioni sportive in televisione.

Si è spento a Roma Gianfranco De Laurentiis, che in molti appassionati di sport ricorderanno in particolar modo in Rai. Il famoso volto televisivo è morto all’età di 81 anni. Aveva contribuito a dare ancora più successo a trasmissioni molto amate come ‘Domenica Sprint’, ‘Dribbling’, ‘La Giostra del Gol’ e ‘Pole Position’. Esperto di calcio e di Formula 1 in particolare, Gianfranco De Laurentiis aveva assunto anche la posizione di direttore della Testata Giornalistica Sportiva della Rai tra il 1993 ed il 1994.

Nato a Roma il 13 gennaio del 1939, De Laurentiis cominciò l’attività giornalistica trattando di spettacolo sul Corriere della Sera e sul settimanale ‘Tribuna Illustrata’. L’ingresso in Rai avvienne nel 1972 dove cominciò una proficua attività da telecronista per quattro anni, prima di entrare a fare parte della redazione del Tg2.

Gianfranco De Laurentiis, una carriera longeva e sempre al top

Per molto tempo De Laurentiis condusse, assieme a Giorgio Martino, ‘Eurogol’, magazine sportivo incentrano sulle coppe europee. Questa felice parentesi andò dal 1977 al 1994. Longeva anche l’esperienza vissuta a ‘Domenica Sprint’, dal 1987 al 1996. Tra le figure che hanno lavorato con lui si annoverano le varie Antonella Clerici, Ilaria D’Amico ed Alessandra Casella. Il suo stile comunicativo era sempre chiaro, semplice e molte volte improntato all’ironia ed al sorriso. Sono tanti i messaggi di cordoglio rivolti alla famiglia, così come altrettanto numerosi sui social fioccano i messaggi in ricordo di un personaggio molto apprezzato per il garbo e la preparazione che lo contraddistinguevano. Purtroppo sono diversi gli episodi capitati nel 2020 nei quali degli apprezzati volti tv del giornalismo italiano ci hanno lasciato. Tra le dipartite più eclatanti annoveriamo quelle di Franco Lauro, Sandro Petrone e Claudio Ferretti.

