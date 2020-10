Nessuna notizia da fine agosto di Gašper Oblak, scomparso in Slovenia: il ragazzo sarebbe in Italia, secondo i suoi familiari.

Si cercano notizie su Gašper Oblak, 29 anni, di Grosuplje, in Slovenia: il giovane sarebbe partito per l’Italia alla fine di agosto. Poiché non è tornato a casa, i parenti si sono rivolti alla polizia, che ora lancia un appello a chiunque possa avere notizie. Intanto, del caso si occupa anche la trasmissione Chi l’ha visto?.

Leggi anche –> Mauro Romano ancora vivo? L’ipotesi: “Rapito e poi venduto” – VIDEO

Gašper è alto circa 176 centimetri, ha una corporatura normale, capelli corti castani e occhi azzurri. Quando è stato visto l’ultima volta, indossava jeans e una giacca sportiva con cappuccio blu e bianca e scarpe da ginnastica Nike. Di che fine abbia fatto non si sa assolutamente nulla: nessun contatto coi familiari in un mese e mezzo.

Leggi anche –> Mauro Romano, ultime novità: sequestrato dallo “zio” – VIDEO

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Che fine ha fatto Gašper Oblak, scomparso in Slovenia

Il giovane di 29 anni, hanno spiegato i suoi parenti, sarebbe dovuto partire per l’Italia alla fine di agosto. Proprio in Italia adesso lo cercano, dopo che le ricerche in territorio sloveno hanno dato esito negativo. Nella pagina a lui dedicata dalla trasmissione ‘Chi l’ha visto?’ sul proprio sito Internet si legge: “I suoi familiari non sono più riusciti a contattarlo perché il suo cellulare risulta spento, ma pensano che possa trovarsi in Italia. Ha con sé i documenti e potrebbe essere in difficoltà”.

Ma le ricerche di Gašper Oblak proseguono senza sosta anche in Slovenia. Gli agenti di polizia chiedono a chiunque sappia qualcosa sulla persona scomparsa di segnalare le informazioni alla stazione di polizia più vicina o alla stazione di polizia di Grosuplje. Da parte dei suoi familiari, si apprende che ogni giorno che passa risulta sempre più complessa la situazione.