Franceska Pepe, la rivelazione sull’ex fidanzato: un ricco americano

Sempre protagonista Franceska Pepe, una delle concorrenti del Grande Fratello già eliminate. La verità di Alfonso Signorini sul passato della modella

Si parla ancora di Franceska Pepe nonostante l’eliminazione dalla casa del Grande Fratello. Così Myriam Catania ha svelato di non aspettarsi una modella di origini umili così tanto sfarzosa. Successivamente durante Live-Non è la d’Urso la stessa Pepe ha fatto trapelare alcuni retroscena su ex fidanzati generosi. E così ai microfoni di Casa Chi su Instagram Alfonso Signorini ha svelato come Franceska sia stata legata sentimentalmente un annetto con un ricco americano: la ragazza si era pure trasferita a Dubai, ma poi i due si sono detti addio.

Franceska Pepe, la rivelazione di Signorini

Non si conosce ancora l’identità dell’uomo, ma la concorrente del Grande Fratello era così solita trascorrere del tempo tra negozio e boutique di lusso: “Non sapeva cosa fare e si dava allo shopping selvaggio con la carta di credito del fidanzato. Poi lui l’ha mollata perché lei spendeva troppo”, la verità di Signorini. Queste confidenze sono arrivate dalla stessa Franceska durante il provino per il Grande Fratello. Infine, anche la modella marocchina ex di Alex Belli, ha rivelato alcune curiosità sulla stessa modella: hanno vissuto insieme a Milano per quattro anni e, poiché il contratto era intestata a lei, si è dovuta accollare tutte le spese casalinghe. Franceska è stata giudicata così in malo modo come falsa e bugiarda.