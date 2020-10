Francesco Renga, lutto per il cantante: morto il padre

Grave lutto per il cantante Francesco Renga, morto il padre Salvatorico: da molti anni era malato di Alzheimer.

Un grave lutto ha colpito il noto cantante Francesco Renga: è morto suo padre Salvatorico, all’età di 91 anni. Il papà dell’ex marito di Ambra Angiolini era da tempo malato di Alzheimer, come lo stesso Renga aveva raccontato. Ospite della residenza per anziani Villa Salute in via Montini, a Brescia, l’uomo non riconosceva più il figlio.

Infatti, in un’intervista a Domenica In, Francesco Renga aveva raccontato proprio del dramma del padre: “L’Alzheimer è brutto. Mio padre si ricorda solo di mia madre. Quando vede la mia sorella gemella, la scambia per lei”. La mamma Jolanda, che portava lo stesso nome che poi il cantante ha dato a sua figlia, è scomparsa molto giovane.

Chi era il padre del cantante Francesco Renga: la storia della famiglia

Ricorda infatti Francesco Renga: “Mi sono trovato dall’altra parte per la prima volta. Ho sempre pensato a questo abbandono da figlio, mia madre è morta a 52 anni. Di colpo si è ribaltata questa cosa, mi sono messo nei suoi panni e ho capito cosa può aver provato lei”. Una morte che in un primo momento non è stata facile da accettare: “Negli anni è cresciuta la sua presenza spirituale che è stata fondamentale nella mia vita”.

Francesco Renga, pur essendo bresciano d’adozione, è nato nel 1968 a Udine e ha una sorella gemella di nome Paola. Il padre Salvatorico, scomparso oggi, era originario di Tula in Sardegna e si trovava in Friuli in quanto maresciallo della Guardia di Finanza di stanza a Muggia. La sua mamma Jolanda, a cui il cantante ed ex leader dei Timoria era molto legato, era di origini siciliane. La famiglia è arrivata a Brescia quando Francesco e Paola avevano solo 2 anni.