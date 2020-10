Fabio Fognini, periodo no: è anche positivo al Coronavirus

Per il campione del tennis azzurro Fabio Fognini, davvero un periodo no: è anche positivo al Coronavirus.

Il campione del tennis italiano Fabio Fognini è risultato positivo al Coronavirus e questo lo ha costretto al ritiro dal torneo Atp250, in cui era testa di serie. Il torneo avrebbe dovuto iniziare in queste ore in Sardegna sui campi in terra rossa del Forte Village. Ancora una volta, dunque, un campione dello sport viene fermato dal Coronavirus.

Ad annunciarlo è l’Adnkronos, che cita fonti della Federazione Italiana Tennis. Fabio Fognini nelle prossime ore sarebbe stato impegnato contro lo spagnolo Roberto Carballes Baena nel secondo turno del Sardegna Open. Il campione azzurro, numero 16 del mondo, sarà sostituito dal croato Danilo Petrovic.

Positivo al Coronavirus: prosegue il periodo no di Fabio Fognini

Per il campione azzurro, dal rientro all’agonismo in poi, non è stato un periodo semplice: eliminato agli ottavi degli Austrian Open, dopo essere entrato in gioco direttamente nel tabellone principale, è uscito contro Ugo Humbert ai sedicesimi degli Internazionale d’Italia. Invece ai German Open la vittoria nei sedicesimi lo ha fatto accedere agli ottavi, dove ha poi perso contro Casper Ruud. Male anche il Roland Garros, dove è stato eliminato al primo turno.

Il 33enne nato a Sanremo dunque ha raccolto in questo 2020 più delusioni che altro, se si fa eccezione per gli ottavi raggiunti agli Australian Open. Ora questa nuova tegola: nel 2020 non solo non ha collezionato alcuna vittoria o comunque risultato importante, ma è risultato anche positivo al Coronavirus in uno dei momenti davvero di svolta di questa stagione anomala.