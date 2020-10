Coronavirus, altri 3 positivi nella Juventus: ecco chi è stato contagiato

Si contano altri 3 positivi al Coronavirus nella Juventus: contagiato McKennie, un giocatore dell’Under 23 e un membro dello staff.

Il cerchio si allarga. Altri tre positivi al coronavirus nella Juventus: dopo gli ultimi tamponi effettuati, anche Weston McKennie è risultato contagiato. Ecco quanto comunicato dalla società bianconera: “Nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid-19 del giocatore Weston McKennie. In ossequio alla normativa e al protocollo il gruppo squadra entra da questa sera in isolamento fiduciario. Questa procedura permetterà a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere la regolare attività di allenamento e di partita, ma non consentirà contatti con l’esterno del gruppo”. La società precisa inoltre di essere “in costante contatto con le autorità sanitarie competenti”.

Il club Juventus assediato dal Coronavirus

Oltre a McKennie, altri due soggetti nella rosa e nello staff della squadra Under 23 sono risultati positivi al Coronavirus: “Nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore – continua la nota ufficiale della Juventus – è emersa la positività al Covid-19 di altri due componenti del gruppo squadra U23. Si tratta del giocatore Lucas Rosa e di un componente dello staff”.

Questo l’ultimo aggiornamento sulle condizioni di salute dei giocatori juventini, all’indomani della notizia della positività al virus di Cristiano Ronaldo, emersa durante il ritiro con la propria nazionale. Il fuoriclasse portoghese è atterrato da pochi minuti all’aeroporto di Caselle e trascorrerà un periodo di quarantena a casa a Torino, in attesa di tornare in campo più forte di prima.

