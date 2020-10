Come finisce The Big Bang Theory: il finale se ve lo siete perso

Come finisce The Big Bang Theory: le ultime battute della serie comica che ha emozionato milioni di fan nel mondo.

The Big Bang Theory è stata forse una delle ultime sitcom americane classiche: di solito questo tipo di narrazioni infatti hanno un inizio, una parte centrale in cui si crea il problema, la soluzione del problema e la fine. Si ritorna insomma al punto di partenza, anche se i personaggi nel corso delle 12 stagioni si sono certamente evoluti. Sheldon, Leonard, Howard, Raj e Penny, il nucleo originale, è cresciuto: quasi tutti, tranne Raj, si sono spostati e hanno avuto o stanno per avere dei figli.

La serie è andata in onda sulla CBS dal 24 settembre 2007 al 16 maggio 2019 per un totale di 279 episodi e uno spin-off, The Young Sheldon. Come si è però conclusa? Ve lo ricordiamo noi.

Come finisce The Big Bang Theory

L’ultima puntata si chiama La Sindrome di Stoccolma: tutto il gruppo di amici sta infatti andando nella capitale svedese perchè Amy e Sheldon hanno vinto il Premio Nobel per il loro studio sulla teoria delle stringhe. Durante il viaggio Sheldon scopre che Penny è incinta e anzichè congratularsi si sente sollevato perchè pensa che la ragazza stia male.

Una volta arrivati in albergo anche Howard e Bernadette sono indecisi: i due figli infatti si sentono poco bene e non sanno se tornare a casa o no. L’ennesima risposta egoista di Sheldon li convince a fare il viaggio di ritorno, visto che anche Leonard è arrabbiato con lui. Amy così fa capire a suo marito che è stato troppo egoista. Così Sheldon, per far capire ai suoi amici quanto siano importanti per lui, li ringrazia pubblicamente durante il discorso di accettazione del Nobel.

La serie si conclude con il gruppo di amici che tornati a casa mangia il consueto cibo d’asporto in salotto.