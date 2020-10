La bellissima Cecilia Rodriguez sa esattamente cosa fare per esaltare la sensualità e la femminilità che le sono proprie. Che incanto.

È arrivato già da diversi giorni l’autunno e Cecilia Rodriguez si adegua, cambiando abbigliamento. In un suo recente post lei aveva parlato di “stagione del cappotto”. Ma per lavoro è spesso portata a doversi scoprire per questo o quel servizio fotografico. Ed ogni volta sa farlo con estrema eleganza e trasudando femminilità da tutti i pori, la 30enne argentina. Lei è ogni volta anche più sontuosa e bellissima e riceve complimenti unanimi sia da migliaia di uomini che di donne. A giusta ragione, stando agli scatti presenti sul suo profilo personale Instagram

Visualizza questo post su Instagram 🤍 Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real) in data: 14 Ott 2020 alle ore 10:18 PDT

La ‘Chechu’ mostra il ventre in una immagine in bianco e nero, mentre sul suo viso è disegnata una espressione sensuale. Ed anche qui fioccano i complimenti ed i messaggi estasiati da parte dei suoi tantissimi ammiratori. Per la sudamericana ‘sorella d’arte’ il tempo sembra non passare mai. Ma la argentina non è più famosa solamente per avere uno strettissimo legame di parentela appunto con Belen Rodriguez. Lei infatti sa da sempre come fare per brillare di luce propria.

Cecilia Rodriguez, troppo bella per essere vera

La dimostrazione arriva chiaramente dai contenuti messi a disposizione dei suoi fans sui social network. Ogni fotografia o video pubblicati fanno incetta di ‘mi piace’, e tra questi non mancano delle produzioni realizzate per scopi commerciali. Per la più giovane delle sorelle Rodriguez, Instagram in particolare è una cassa di risonanza potentissima attraverso la quale promuovere e tenere costantemente in auge la sua immagine.

