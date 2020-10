Carolina Crescentini ‘terrorizzata’: “Passati momenti tristissimi”

By

L’attrice Carolina Crescentini in un’intervista recente si è detta ‘terrorizzata’ dal lockdown Coronavirus: “Passati momenti tristissimi”.

In queste settimane la vediamo in tv su Raidue nella fortunata fiction Mare fuori: lei è Carolina Crescentini, attrice che è amatissima dal pubblico, anche e soprattutto per la sua partecipazione alla serie tv Boris nel ruolo di Corinna. Sposata con il cantante Motta, quest’anno ha compiuto 40 anni.

Un compleanno difficile, reso molto amaro dal lockdown legato al Coronavirus, come ha confessato qualche tempo fa a ‘Diva e Donna’: “L’unica cosa che volevo per i miei 40 anni era un festone, che ho fatto virtualmente su Zoom. E’ stato emozionante lo stesso. La festa la farò, è rimandata a quando si potrà fare in piena sicurezza: io sono una da baci e abbracci”.

Lo stato d’animo di Carolina Crescentini dopo il lockdown

Ma nella stessa intervista l’attrice si dice molto scossa da quanto avvenuto, con particolare riferimento proprio alla situazione Coronavirus. Queste le sue parole: “È stato un periodo molto bizzarro perché all’inizio ero completamente incredula. Dovevamo andare a Napoli per girare la fiction “I bastardi di Pizzofalcone”. La mia valigia è rimasta all’ingresso almeno un mese pensando fosse una fase, poi è iniziato il lockdown e seguivo gli aggiornamenti della pandemia in tv”.

“Ero seriamente terrorizzata, cercavo di convincere i miei genitori di stare fermi a casa, gli portavo la spesa e dovevamo salutarci a distanza, sul pianerottolo, come tutti”, aggiunge concludendo poi: “È stato un momento tristissimo. Poi mi sono buttata sui libri, ad ascoltare musica, vedere film, curare le piante, però la vita in gabbia è stata difficile per tanti. Ora lo stato di agitazione e preoccupazione continua a esserci, è palpabile”.