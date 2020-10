Beautiful | Anticipazioni puntate dal 15 al 18 ottobre 2020

Beautiful, ecco le anticipazione delle puntate in onda dal 15 al 18 ottobre 2020: scopriamo cosa succederà.

La soap più lunga di sempre, Beautiful, andrà in onda come sempre su Canale 5 a partire dalle 13:40. Ecco il riassunto di cosa succederà nelle prossime puntate, in televisione dal 15 al 18 ottobre 2020.

Anticipazioni Beautiful | Puntate dal 15 al 18 ottobre

Durante la puntata del 15 ottobre, Ridge riceverà una telefonata in cui gli sarà comunicato l’arresto del padre di Zoe, responsabile del terribile crimine che ha sconvolto la famiglia. Nel frattempo Bill farà una dichiarazione di affetto al figlio e alla nipote. Durante l’episodio del 16 ottobre, mentre Brooke e le sue sorelle discuteranno del coinvolgimento di Flo nella “truffa” ai danni di Hope, Steffy e Liam, Shauna interverrà pronta a difendere sua figlia. La Fulton Senior spera di poter convincere le Logan a dare una nuova occasione alla sua bambina. Il 17 ottobre allo chalet, Flo tenterà di farsi perdonare da Hope per il grande dolore che le ha causato. La ragazza riconoscerà di essersi comportata crudelmente con la cugina, nonostante lei abbia fatto di tutto per farla sentire a suo agio in famiglia. Il 18 ottobre infine, Flo cercherà di difendersi dalle accuse di rapimento e frode, ma le famiglie Forrester, Logan e Spencer si uniranno per condannare la giovane. La linea seguita è quella della tolleranza zero: Flo dovrà pagare con il carcere!

