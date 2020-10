Beautiful, addio a uno dei protagonisti: spettatori senza parole

Il pubblico ha dovuto dire inaspettatamente addio a uno storico protagonista della trentennale fiction Beautiful, in onda da anni e nel cuore di tante persone.

Indiscrezioni sui social, diventate certezza e in seguito confermate hanno parlato dell’addio a uno dei protagonisti storici della fiction Beautiful, che ha dovuto inaspettatamente salutare la produzione e i fan, uscendo di scena. Si tratta di Maya Avant,il primo personaggio transgender della fiction.

Il perché dell’uscita di scena da Beautiful

L’amatissimo e importante personaggio di Maya Avant (interpretato da Karla Mose) era apparso sul piccolo schermo per la prima volta nel 2013 ed è diventato ben presto uno dei caratteri più amati delle fiction di Canale5. Anche, appunto, per il fatto che si tratta del primo personaggio apertamente transgender nella trentennale storia dello show.

Maya è una giovane aspirante attrice, trasferita a Los Angeles, figlia di Julius e Vivienne modella di punta della Forrester Creations, che riesce infine a coronare il suo grande sogno di sposare Rick, felice matrimonio da cui nasce una figlia, Lizzie.

E’ con un post instagram che Karla Mose annuncia agli accaniti fan del suo addio a Beautiful, ringraziandoli per il loro caloroso supporto e per averla sostenuta in tutti questi sette anni di lavoro. Nonostante non ci siano delle vere e proprie motivazioni chiare sulla decisione dell’attrice di prendere le distanze dallo show americano e dal suo personaggio di Maya Avant, è probabile che si tratti semplicemente di una volontà di dedicarsi ad altri progetti nuovi e diversi, com’è normale che sia per una bella, giovane e talentuosa attrice come lei.