Da Antonella Mosetti arriva un importante quanto duro insegnamento di vita. La showgirl si lascia andare ad uno sfogo dai contenuti importanti.

Ne ha le tasche piene Antonella Mosetti. La nota showgirl romana ha variato sul tema, per così dire. Infatti sul suo profilo personale Instagram, dove lei alterna immagini e video di sé stessa, questa volta non arriva il solito contenuto conturbante e capace di innalzare la temperatura anche ora che fa freddo. La 45enne vista in televisione in tante occasioni preferirebbe chiudere gli occhi o voltarsi di fronte a certe situazioni. Le parole che lei rende pubbliche in un post dedicato sono più che chiare. “C’è gente piena di grazia che si guarda intorno e pare chieda scusa di stare al mondo. E c’è gente di m***a che nel mondo ci sguazza cime un maiale nel fango. Non mi capacito”.

Visualizza questo post su Instagram 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 Un post condiviso da Antonella Mosetti 🍀 (@antonellamosetti) in data: 14 Ott 2020 alle ore 11:22 PDT

Se la prende con gli ipocriti, con gli haters e con chiunque sia capace di esprimere solamente sentimenti di negatività. Lei che pure nel corso degli ultimi tempi è finita al centro di alcune discussioni. Una volta per avere difeso con parole pesanti i soliti invidiosi di Flavio Briatore e del ‘Billionaire’. Ed un’altra per essere stata paparazzata in strada nel corso di una discussione animata, al termine della quale lei ha mostrato il dito medio all’obiettivo.

Antonella Mosetti, duro sfogo su Instagram

Visualizza questo post su Instagram 👧🏻 @alessandrofabianferoleto 💇🏻‍♀️💆🏻‍♀️🧖🏻‍♀️ #top #over Un post condiviso da Antonella Mosetti 🍀 (@antonellamosetti) in data: 14 Ott 2020 alle ore 7:29 PDT

Ma tutto ciò non è da interpretare come un qualcosa di negativo. Vuol dire che la Mosetti è una donna sanguigna, passionaria, che non reprime i suoi veri istinti e quello che è il suo modo di fare e di vivere. Meglio essere vera a costo di compiere qualche scivolone piuttosto che apparire tutta ingessata e ricoperta di stucco, fingendo quel che non si è.

