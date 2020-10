Alda D’Eusanio in coma, il dramma della conduttrice tv

La nota giornalista Alda D’Eusanio si è lasciata andare a una toccante confessione in diretta a Storie Italiane: “Sono stata in coma”, ha detto raccontando il suo immenso dolore.

“Sono stata in coma”. E’ quanto ha confessato nel salotto di Storie Italiane, ospite di Eleonora Daniele, la nota giornalista e conduttrice televisiva Alda D’Eusanio. Proprio nel giorno del suo compleanno la Nostra ha voluto raccontare il dramma che l’ha colpita tempo fa, con parole che hanno profondamente scosso il pubblico in studio e a casa.

Paura per le condizioni di Alda D’Eusanio

Alda D’Eusanio, 70 anni appena compiuti, ha parlato apertamente del drammatico episodio di cui è stata protagonista e vittima nel 2012, quando fu investita da uno scooter guidato da un ragazzo e di aver quasi perso la vita. “Forse era in ritardo, forse al telefono, mi ha ammazzata. Sono stata in coma”, ha scandito, visibilmente commossa.

Alda D’Eusanio ha poi rivelato di aver perso la memoria cognitiva, di non essere riuscita a riconoscere le persone, e che a salvarla dagli antidepressivi è stato il suo meraviglioso pappagallo. “Esci di casa e non sai se rientri. Poi sono rinata, è stato un miracolo”, ha raccontato la stimata giornalista, ammettendo di non aver mai voluto vedere quel ragazzo, perché convinta che nessuno possa e debba cambiare in peggio la vita di un altro. Per fortuna tutto è bene quel che finisce bene, ma i segni e la paura restano…

EDS