Ancora guai per l’inviato di Striscia la Notizia, Vittorio Brumotti: nuova aggressione a Parco Sempione, i pusher chiamano l’avvocato.

L’ex campione di trial e free style, nonché inviato di Striscia la Notizia, Vittorio Brumotti è stato ancora una volta aggredito mentre stava realizzando un servizio per il tg satirico in onda ogni sera su Canale 5. Stavolta l’aggressione è avvenuta a Parco Sempione, a Milano, dove si trovava per documentare lo spaccio di droga.

Secondo quanto documentato, i pusher – che spacciano anche e soprattutto cocaina – lo fanno alla luce del sole, sotto gli occhi di famiglie e bambini. Tantissime sono state le segnalazioni da parte di diversi cittadini e così l’inviato di Striscia la Notizia si è recato nel parco, per verificare la situazione di persona.

Cosa è accaduto a Vittorio Brumotti a Parco Sempione

Vittorio Brumotti, come è spesso capitato, è stato aggredito dagli spacciatori, che lo hanno insultato. Contro di lui è volato anche qualche sasso e così l’ex atleta del trial è stato costretto a chiamare i Militari dell’Arma dei Carabinieri, intervenuti sul posto per garantire l’incolumità dell’inviato. Successivamente hanno provveduto a identificare gli aggressori. A quel punto, il colpo di scena che per certi versi era inatteso.

Uno dei pusher ha respinto le accusa e messo sotto pressione dai Carabinieri ha tirato fuori un biglietto da visita, quello del suo avvocato. Secondo Vittorio Brumotti, evidentemente i pusher che agiscono nel parco sono ben organizzati tra loro e hanno una struttura efficiente alle spalle. Ha infatti commentato alla fine del servizio: “Non sono persone che tirano a campare, ma ‘soldati’ di un’organizzazione efficiente”.