Uno scivolone tutto da ridere, quello di Valerio Merola a ‘Mattino 5’. Lui poi si scusa, per fortuna Federica Panicucci ne esce con classe.

Divertente gaffe a ‘Mattino 5’ avvenuta nel corso della mattinata di oggi. Il protagonista involontario è Valerio Merola, che dal 2015 è opinionista fisso della trasmissione condotta con successo da Federica Panicucci.

La bella e brava presentatrice tv originaria della provincia di Livorno aveva annunciato con entusiasmo la riconferma dello stesso Valerio Merola nel suo ruolo di presenza fissa del programma anche per questa stagione di ‘Mattino 5’, iniziata un mese fa. “Annuncio il ritorno di Valerio con grandissimo piacere, dopo il periodo di lockdown e quello delle vacanze estive”. E l’opinionista ha voluto contraccambiare tale affetto mimando il gesto di un cuore con le mani. O almeno, ci ha provato. Perché al posto del cuore gli è uscito ben altro. La gaffe a Mattino 5 ha suscitato subito grande imbarazzo nella Panicucci. La quale ha spiegato il malinteso dopo avere lanciato uno stacco pubblicitario.

Valerio Merola, la gaffe è servita: la Panicucci ci mette una pezza

Al ritorno in studio lei stessa ha illustrato al pubblico sintonizzato da casa cosa fosse accaduto. E ha parlato di un “momento di ilarità, con Valerio che voleva fare il simbolo del cuore. Ma ti è scappato altro, vero Valerio?”. Anche il diretto interessato ha preso la cosa con ironia, ma la Panicucci lo ha invitato a “tenere le mani conserte. A prescindere, non lo fare più, lascia proprio perdere”. Fatto sta che in diversi utenti sul web hanno scherzato su quanto accaduto. La sempre ineccepibile Panicucci ha poi mostrato a Merola come fare il gesto del cuore con le mani, e quest’ultimo si è bonariamente scusato con i telespettatori a casa.

