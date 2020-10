Stefania Orlando, la confessione choc prima della puntata: la regia stacca

Rivelazione davvero choc prima di andare in onda: Stefania Orlando, concorrente del Grande Fratello, ha svelato un particolare

Confessioni davvero importanti all’interno della casa del Grande Fratello. Pochi minuti prima di andare in onda Stefania Orlando ha confessato a Tommaso Zorzi di aver preso dello Xanax per andare in onda. Così la regia del Grande Fratello subito ha abbassato il volume del microfono della concorrente. Ma sui social sono arrivati numerosi commenti dei telespettatori che hanno commentato anche su Twitter la rivelazione della conduttrice italiana.

Leggi anche: Enock contro Tommaso Zorzi: furiosa lite nella casa del Grande Fratello

Stefania Orlando, l’incontro con il marito in diretta

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Durante la puntata la stella Orlando ha rivisto finalmente il marito Simone Gianlorenzi. Lo stesso uomo aveva commentato su Twitter l’argomento preso in esame durante la settimana dalla conduttrice italiana, ossia sulla scelta di non avere figli: “Ho deciso che non avrei avuto figli molto tempo prima di conoscerti dedicando completamente la mia vita alla musica. Saremmo stati ottimi genitori magari lo saremo nella prossima vita, in questa vita siamo comunque una splendida famiglia. Love you”.