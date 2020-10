Stasera in TV – Skyscraper, trama, cast e anticipazioni del film

Skyscraper in prima TV stasera su Canale5 , tutte le anticipazioni del thriller d’azione targato Universal.

Un martedì sera all’insegna dell’azione con la pelliccola action di Rawson Marshall Thurber “Skyscraper”, distribuita in Italia dalla Universal, in prima TV su Canale5.

Trama, cast e anticipazioni

Will Sawyer (interpretato da Dwayne Johnson, meglio conosciuto come The Rock) è un veterano di guerra e agente dell’FBI costretto a lasciare il suo lavoro per una grave ferita, che gli è costata una gamba. Ad oggi vive a Hong Kong con la moglie e due figli nel grattacielo più alto del mondo e lavora come supervisore della sicurezza di edifici così alti, insieme all’amico Ben (Pablo Schreiber).

Un’organizzazione terroristica guidata da un perfido mercenario dell’est Kores (Roland Moller) sferra un attacco al grattacielo in cui abita Will con la sua famiglia e in cui è custodito un prezioso tablet, affidato a Will dal suo capo Zhao con delle informazioni delicate, che il protagonista deve difendere a tutti i costi dai terroristi. Sua moglie e i suoi figli sono intrappolati nel grattacielo in fiamme e Will, dopo aver pianto il suo caro amico Ben, sacrificatosi per lui, deve salvare i suoi cari e il preziosissimo tablet.

In seguito all’intervento della polizia, l’ex agente riesce a ricongiungersi con sua moglie e i suoi due figli ma deve trovare il modo di salvare il tablet affidatogli da Zhao.

Questo classico disaster movie d’azione all’americana è il frutto della collaborazione tra il regista e sceneggiatore Thurber e Dwayne Johnson, che è anche co-produttore del film, ancora insieme dopo il successo di “Una spia e mezzo”.