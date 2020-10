Stasera in tv Le Iene Show: anticipazioni 13 ottobre 2020

Stasera in tv Le Iene Show: tutte le anticipazioni della nuova puntata di martedì 13 ottobre condotta da Nicola Savino e Alessia Marcuzzi.

Le Iene Show, stasera in tv. Come ogni martedì torna il consueto appuntamento con il programma di infotainment di Italia Uno. I conduttori in prima serata saranno come al solito Nicola Savino e Alessia Marcuzzi accompagnati dalla voce fuori campo della Gialappa’s Band. Servizi, inchieste, interviste doppie: questa la cifra stilistica dello show. Di che cosa si parlerà questa sera? Nella serata di lunedì 12 ottobre infatti abbiamo assistito allo speciale su Mirko Scarcella, che ha svelato alcuni lati nascosti del presunto guru di Instagram. Quali altre storie porteranno alla luce gli inviati delle Iene? Scopriamolo insieme.

Stasera in tv Le Iene Show: tutte le anticipazioni

Alessandro De Giuseppe e Riccardo Festinese tornano a parlare del campione di ciclismo Marco Pantani. I due sono andati da Urbano Cairo, attuale patron del Giro d’Italia, per chiedergli se è d’accordo di apporre il nome del campione scomparso nel 2004 sulla vittoria del 1999.

Matteo Viviani e Riccardo Spagnoli incontrano invece Marika, una ragazza affetta da tetraparesi spastica, il cui sogno è quello di viaggiare in moto. Le Iene – con l’aiuto dell’esperto Simone Zignoli – realizzeranno il suo sogno organizzandole un viaggio speciale.

Andrea Agresti, racconterà di una storia che lega alcuni anziani e dei tossicodipendenti. Questi ultimi infatti, come scoprirà la Iena, rubano generi alimentari per rivenderli a metà prezzo agli anziani. Con il ricavato si comprano in questo modo la droga.

Queste sono solo alcune delle storie di cui si parlerà questa sera in prima serata. Per conoscere gli altri servizi basterà sintonizzarsi come sempre su Italia Uno alle 21.25.