Durante il turno di lavoro avviene una rissa tra infermiere.

Una rissa tra infermiere, ripresa da una terza persona attraverso uno smartphone, è finita tramite apposito video amatoriale sui social network. E la cosa sta suscitando una pletora di polemiche per il comportamento delle due, che si sono accapigliate in ospedale. Proprio nel posto dove avrebbero dovuto pensare ad accudire alle tante persone ricoverate in particolar modo a causa del Covid 19.

La rissa tra infermiere si è verificata nello specifico in sala mensa, all’interno di uno degli ospedali che sorgono a Londra. Si vedono le due protagoniste impegnate in un dialogo fin dai primissimi secondi già molto duro per i toni utilizzati. Le due entrano immediatamente in contatto ravvicinato, tenendo le mascherine abbassate. Comportamento che pure ha fatto discutere tantissimi utenti, i quali le hanno criticate per non avere rispettato le principali due disposizione anti contagio. Poi una delle due mette le mani addosso all’altra, che non si limita ad incassare e che parte a sua volta al contrattacco. Ed ecco che la rissa tra infermiere porta queste donne a tirarsi i capelli a vicenda, a rotolare in terra e ad offendersi in maniera reciproca.

Rissa tra infermiere, critiche unanimi dal web

I motivi che hanno portato le due professioniste ad accapigliarsi in maniera così furiosa non sono noti. Il tutto avviene alla presenza di altri colleghi, e le cose vanno avanti per un minuto senza che nessuno intervenga fisicamente a dividere le due contendenti. Qualcuno anzi riprende la scena con il telefonino, mentre qualcun altro dice che una delle due sta perdendo sangue dalla bocca. In verità poi, un terzo individuo prega le due arrabbiatissime infermiere di smetterla. Fatto sta che questo atteggiamento, svoltosi nel bel mezzo di una pandemia che ha colpito il mondo intero, non è affatto piaciuta a migliaia di internauti che hanno preso visione del filmato. “È così che cerchiamo di contrastare il coronavirus?” è una delle critiche più gettonate. Si prevedono severe sanzioni disciplinari per le protagoniste di questa controversa vicenda.

