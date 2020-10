Ragusa, terribile incidente auto-moto: muore un 28enne

Un ragazzo di 28 anni che viaggiava in sella a una moto è rimasto vittima di un incidente con una Jeep Renegade: l’impatto violentissimo gli è stato fatale.

Un altro terribile incidente mortale nel Ragusano: lo scontro tra una moto e un’auto è costato la vita a un centauro di appena 28 anni. Il grave sinistro è avvenuto oggi nel primissimo pomeriggio, poco dopo le ore 14:00, sulla strada statale Modica-Ispica, in contrada Beneventano. Dopo l’allarme sul posto sono subito giunti gli agenti della Polizia stradale di Ragusa per tutti i rilievi e gli accertamenti di rito. Entrambi i mezzi coinvolti nell’incidente sono poi stati posti sotto sequestro.

Il terribile incidente costato la vita a un giovane centauro

Il 28enne che viaggiava in sella alla sua moto si chiamava Pietro Modica e ha perso la vita in seguito a uno scontro con una Jeep Renegade alla cui guida c’era un uomo di Augusta (Siracusa): l’impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo al giovane, che è morto sul colpo. Inutili, purtroppo, i disperati tentativi dei soccorritori di rianimarlo.

Gli agenti di Modica, come accennato, sono al lavoro per individuarne le cause dell’incidente: per il momento si ipotizza la distrazione e l’alta velocità. Il nodo resta la parte di responsabilità del motociclista e del conducente della vettura, quest’ultimo sotto shock ma già sentito dagli inquirenti. La Procura di Ragusa ha intanto aperto un fascicolo per omicidio stradale. Ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore.

