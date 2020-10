Il rapporto Nina Moric Fabrizio Corona non è affatto sereno. La croata diffonde una chiamata registrata di nascosto col suo ex marito.

Un post dai contenuti inquietanti sta facendo discutere gli ammiratori di Nina Moric. Il noto volto televisivo di origine croata ha parlato del suo ex marito, Fabrizio Corona. Lei scrive quanto segue in un apposito post. “Arriva un momento quando il silenzio comincia a fare talmente tanto rumore che non riesci più a stare zitto. Ho provato con la giustizia, adesso vi regalo a voi quello che passo tutti i giorni. E continuo inoltre a passare per quella malata di mente. Ai posteri l’ardua sentenza”.

Poi parte un audio che intercorre tra la stessa Nina Moric e Fabrizio Corona. I contenuti della telefonata registrata da lei non sono affatto teneri, e si sente il catanese, in passato suo marito, dire che vorrebbe raggiungerla per fracassarle la testa allo scopo di non vederla più. Tutto questo perché lei avrebbe fatto del male a Carlos, loro figlio. Una affermazione che lascia sorpresa la stessa Nina. La quale poi, a commento di questo controverso messaggio, scrive di essere cambiata e che non andrà mai più a fare delle sceneggiate in televisione.

Nina Moric Fabrizio Corona, la telefonata con le minacce

“I programmi tv possono trovarsi altre vittime ed altri carnefici. Non mi vedrete più a fare il circo. Questo mondo di gossip non è il mio e non mi è mai appartenuto. Per mostrarvi la verità e le ingiurie delle quali mi avete accusato, pubblico sul MIO PROFILO IG questo video. La tv Italiana potrà trovare altri carnefici e vittime, questa volta passo, ora e per sempre”. Parlando con Corona, la Moric gli chiede il perché abbia creato così tanti traumi al loro figlio. “Perché mi chiami put**** davanti a lui?”. Poi ecco le minacce. In una seconda chiamata invece la croata parla con suo figlio Carlos, il quale dice di volere tornare a casa da lei e confessa che suo padre l’avrebbe minacciato. “In parte si”.

Carlos vuole tornare dalla mamma

La Moric gli dice anche di cancellare la chiamata “perché tuo padre ti controlla il telefono”. Il giovane, che ad agosto 2020 ha compiuto 18 anni, dice di volere stare con la madre, che è la sola persona che può contribuire ad essere qualcuno migliore. “Perché se sto con il male allora inevitabilmente imparo il male”. Qui Nina parla da madre preoccupatissima e rincuora suo figlio.

