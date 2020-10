Il misterioso astuccio nero di Maria De Filippi: che cosa contiene?

Oramai l’astuccio nero di Maria De Filippi è una costante a Tu si que vales. Sono tutti curiosi si sapere che cosa contiene.

Tutti i telespettatori più attenti sicuramente lo avranno notato. Durante gli episodi mandati in onda di Tu si que vales, la regina della televisione italiana, Maria De Filippi, non si separa mai dalla sua pochette nera, la quale in realtà non è nient’altro che un astuccio. Le domande sorgono dunque spontanee: che cosa contiene? Perché lo porta sempre con sé?

Dunque che cosa si nasconde all’interno dell’astuccio nero? A quanto pare la tanto curiosa pochette è un oggetto caro a Maria, utilizzato sin dai tempi delle scuole medie. Al suo interno, la celebre conduttrice italiana conserva qualcosa di cui non può fare a meno. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

Durante un’intervista per Tv Sorrisi e Canzoni, arrivata in edicola il giorno 13 Ottobre 2020, Maria stessa ha svelato l’arcano. “In realtà è il mio astuccio delle scuole medie.” ha dichiarato, rispondendo alla domanda del giornalista sul contenuto della pochette. Poi ha continuato: “Dentro tengo le caramelle al limone che mi porto sempre in studio”.

A quanto pare, la bionda conduttrice ha detto proprio la verità. La moglie di Maurizio Costanzo infatti non riesco proprio a stare senza le sue caramelle al limone. I dolcetti le hanno fatto compagnia sin dalla prima volta in cui ha messo piede in studio, e aveva la gola secca dalla troppa agitazione. Da quel momento in poi, i dolcetti sono diventati per la donna una forma di rassicurazione, nonché una piccola abitudine scaramantica.

Maria De Filippi scaramantica: non va in onda senza caramelle al limone

Proprio così, la tanto amata Queen Mary, sembrerebbe compiere un piccolo rito scaramantico prima di andare in onda: porta sempre con sé le tanto adorate caramelle al limone. I telespettatori più affezionati probabilmente già lo sapranno, ma la conduttrice ha sempre amato questo tipo di dolciumi, e adesso non può proprio più farne a meno. Sono la sua piccola abitudine, e lo ha confermato anche lo stesso Maurizio Costanzo.