Lutto gravissimo nel cinema: morta l’attrice Annie Cordy

Il mondo del cinema piange Annie Cordy, cantante e attrice molto nota Oltralpe, morta a 92 anni dopo una lunga e brillante carriera.

Si è spenta a 92 anni la cantante e attrice belga naturalizzata francese Annie Cordy, popolare e amato volto della tv e del cinema d’Oltralpe e diva del teatro di rivista francese. L’artista è morta ieri nella sua casa sulle alture di Cannes, in Costa Azzurra.

L’ultimo saluto ad Annie Cordy

Con alle spalle un’eclettica e brillante carriera lunga settant’anni, come cantante di operetta e varietà, Annie Cordy, nota e apprezzata anche per la sua incontenibile allegria, ha interpretato più di 700 canzoni entrate nella storia del mondo dello spettacolo, con successi come “La Bonne du curé”, “Ça ira mieux demain”, “Tata Yoyo” e “Cho ka ka O”.

Annie Cordy, il cui vero nome era Léonie Cooreman, era nata il 16 giugno 1928 a Laeken, una città a nord di Bruxelles (Belgio). E’ stata spesso attrice non protagonista in film di grande incasso al botteghino, e si mise in mostra per la sua verve comica, ma ha recitato anche in ruoli drammatici. Un’altra grave perdita per il mondo del cinema e per la cultura tout court.

Condividendo la triste notizia su Twitter, il conduttore televisivo Christophe Beaugrand-Gerin ha scritto: “Ho il cuore spezzato stasera, signora Annie Cordy, ci hai dato così tanta gioia, energia ed emozioni. Non ti dimenticheremo”. L’ultima apparizione di Annie sul piccolo schermo è stata in un film del 2018.

