Luciano Ligabue esce allo scoperto, tutta la verità sul bacio con un uomo

Dopo giorni di voci e insinuazioni Luciano Ligabue esce allo scoperto e svela la verità sulla foto del bacio.

Qualche giorno fa vi abbiamo riportato l’indiscrezione riguardante un famoso cantante italiano che sarebbe stato sorpreso mentre baciava un uomo. La foto non mostrava il volto del suddetto cantante, poiché chi l’aveva messa in giro –Dagospia– lo aveva coperto. Il sito specializzato in gossip non faceva nomi, ma stuzzicava la curiosità del lettore e lo invogliava a trovare la risposta sull’identità dell’artista.

Sul web gli utenti si sono sbizzarriti e tra le varie congetture quella che aveva preso maggiore corpo era quella secondo cui il cantante in questione sarebbe stato Luciano Ligabue. A spingere verso quella conclusione erano alcune caratteristiche fisiche dell’uomo immortalato: taglio di capelli, corporatura e stile. Tuttavia nello stesso pezzo in cui abbiamo riportato l’indiscrezione avevamo avanzato le nostre perplessità sulla conclusione a cui erano giunti gli utenti del web. A nostro avviso, infatti, era difficile dire con certezza che si trattava del rocker emiliano, poiché senza vedere il viso era come tirare ad indovinare. Senza contare il fatto che il sito che ha messo in giro la foto, difficilmente avrebbe celato l’identità se ne avesse avuto la certezza (ricordate l’affaire Prati?)

Luciano Ligabue svela la verità sulla foto del bacio

Nel corso della presentazione del libro ‘E’ andata così’ al Teatro Asioli di Correggio, Luciano Ligabue ha risposto alla curiosità dei fan e della stampa sulla foto di cui si parla da giorni. Accanto a lui c’era il giornalista Massimo Cotto che gli ha chiesto apertamente: “Allora non sei tu?” ed il cantante ha risposto seccamente: “No, non sono io”. Quindi ha aggiunto di non prestare attenzione alle fake news “Che minano la credibilità e l’immagine delle persone”.