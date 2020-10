La devastante tragedia ha coinvolto una giovane mamma e i suoi tre bambini di 4, 6, e 8 anni.

Uno schianto d’auto ha dato inizio alla terrificante tragedia. Ad aver perso la vita sono stati 3 bambini, Amelia, Simeon, e Phoebe di 4, 6, e 8 anni, e la loro giovane mamma di 29, Zoe Powell. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Ci troviamo sulla A40, in prossimità di Oxford. Una famiglia intera è stata completamente distrutta da un grave incidente. La macchina sulla quale stavano viaggiando le vittime si è schiantata contro un camion, e per loro non c’è stato proprio più niente da fare. Oltre ai 4 morti, 2 sono i feriti gravi, che al momento stanno combattendo per la vita.

Secondo quanto dichiarato dalla Polizia della Thames Valley, i paramedici sono rimasti completamente inorriditi di fronte alla scena. La tragedia ha avuto inizio nell’esatto momento in cui la Subaru sulla quale stava viaggiando la famiglia ed un camion si sono scontrati nelle vicinanze di un ponte ferroviario. David Patchett, un uomo di 36 anni, è stato il primo ad essere accorso sul luogo dell’incidente, dopo aver sentito il forte schianto. “È stata una cosa orribile da vedere, e il mio primo pensiero è stato che nessuno fosse sopravvissuto.” ha dichiarato.

Due bambine di 4 e 8 anni, un bambino di 6 anni, e la madre di 29 anni sono stati dichiarati morti sul colpo. Sul veicolo erano presenti anche altre due persone: il conducente, Josh, marito di Zoe, di 30 anni, e la loro neonata di 18 mesi. Entrambi si trovano al momento all’ospedale John Radcliffe di Oxford, e stanno combattendo per la propria vita. L’uomo alla guida del camion, 56enne, ha fortunatamente riportato solo alcune lievi ferite.

L’intera famiglia Powell era molto stimata e apprezzata all’interno del vicinato. Sono infatti tutti dispiaciuti e in profondo lutto per ciò che è successo. “È una notizia orribile. Quella famiglia non ha avuto altro che sfortuna.” ha raccontato un vicino. A confermare il periodo difficile per Zoe, Joe e i bambini sono stati anche degli amici delle vittime. Questi hanno infatti raccontato che la famiglia era stata allontanata dalla propria casa qualche mese fa in seguito ad un incendio. “Nel frattempo erano in affitto da qualche altra parte a Chinnor.” ha detto un vicino. “È una vergogna devastante”.

Dominic Mahon, il sergente istruttore dell’unità investigativa sulle collisioni gravi, si è espresso in merito alla faccenda. “Siamo nelle primissime fasi della nostra indagine su questo incidente incredibilmente tragico, che ha portato alla morte quattro persone appartenenti alla stessa famiglia”. Poi ha continuato: “Faremo di tutto per capire che cosa ha causato questa tragedia”.