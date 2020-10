GF Vip, tutti contro Franceska Pepe: ecco cosa ha fatto

Franceska Pepe è ancora protagonista anche fuori dalla Casa del GF: lo scontro con Pupo, Myriam Catania e Andrea Zelletta.

Franceska Pepe, da poco eliminata dalla Casa del Grande Fratello VIP, per la gioia di molti degli inquilini, continua a far discutere sempre di più, anche dal suo nuovo ruolo di opinionista, insieme a Antonella Elia, Pupo e —–

Nella scorsa diretta del 12 ottobre, fa infuriare Myriam Catania e piangere Andrea Zelletta: una furia!

Le dure parole di Pupo su Franceska Pepe

Mentre Alfonso Signorini sembra aver sotterato l’ascia di guerra con la Pepe, dopo i litigi delle scorse puntate e difende la ragazza dalle parole velenose di Pupo, gli altri non sembrano affatto inteneriti da Franceska con la k.

“non è un buon esempio per le persone che vogliono fare questo lavoro seriamente” ribatte ferocemente Pupo, dopo averla punzecchiata ripetutamente sulla questione Sgarbi , quando Signorini la elogia per il suo essere diretta e sincera, a differenza di tanti altri concorrenti.

I vipponi non sono da meno: durante i numerosi collegamenti con la Casa, molti sfogano la rabbia contro Franceska Pepe che non risparmia certo giudizi e cattiverie su tutti quanti.

Myriam Catania sbotta in diretta quando la Pepe fa un commento avvelenato su Matilde Brandi (“se le amiche sono come te, meglio non averne“) e tutti si lasciano andare ad un vaffa-dance contro l’opinionista.

Non solo rabbia, anche lacrime: Andrea Zelletta, dopo essere stato definito ripetutamente un “comodino”, viene pesantemente preso in giro da Franceska Pepe, che dallo studio gli fa il verso.

L’ex tronista di Uomini e Donne non trattiene più la rabbia e la frustrazione e inizia a camminare avanti e indietro nella Casa, definendo la Pepe “malvagia e inutile” e ripetutamente una “sfigata”.

In un altro collegamento, poi, Signorini sorprende i vipponi a consolare Andrea dopo una crisi di nervi che lo ha portato a piangere in un angolo, per il continuo punzecchiare della Pepe, che, dallo studio, se la ride.