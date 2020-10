GF Vip, Guenda Goria è fidanzata fuori dalla Casa?

Sono partite le “indagini” sul presunto fidanzato di Guenda Goria fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip. Le indiscrezioni a Mattino 5.

Continuano le sorprese nelle Casa del Grande Fratello Vip! Nella puntata di ieri sera l’attrice Guenda Goria è stata divisa dalla mare Maria Teresa Ruta e ha mostrato un carattere che aveva nascosto fino a quel momento.

Indiscrezioni parlano però di un misterioso fidanzato che la ragazza avrebbe fuori dalla Casa del GF….

Guenda Goria, le rivelazioni a Mattino5

Come di consueto, Federica Panicucci questa mattina con i suoi opinionisti ha commentato gli avvenimenti della diretta del GF Vip di Alfonso Signorini di ieri sera. Ad esempio il nuovo carattere tirato fuori da Guenda Goria: “E’ una ragazza molto dolce e fragile e mi piace questa sua versione. Sta tirando fuori energia” ha dichiarato Lory del Santo, parlando del comportamento dell’attrice nella Casa.

Ma dalla puntata di Mattino5 è emersa anche la possibile esistenza di un fidanzato misterioso, che Guenda avrebbe fuori dalla Casa del GF. “Pare che lei fuori abbia un fidanzato, stiamo indagando. Usciranno parecchie cose. Lei ha dichiarato un nì. Stiamo indagando per portar fuori la verità”. ha dichiarato Biagio d’Anelli che ha assicurato di stare cercando di fare chiarezza sulla questione, nonostante si sappia del suo riavvicinamento a Massimiliano Morra.



Oltre alla scottante rivelazione Biagio d’Anelli ha aggiunto che mentre la madre Maria Teresa Ruta è una donna di carattere in grado di emergere anche da sola, la figlia Guenda non ha lo stesso karisma e, dalla separazione con la madre, esce decisamente sconfitta e non è in grado di brillare di luce propria.