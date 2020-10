Gennaro Lillo e Ema Kovac, insieme dopo Pechino Express

E’ sbocciato l’amore tra Gennaro Lillio e Ema Kovac: da dietro le quinte di Pechino Express a storia ufficiale.

C’è del tenero tra la Ema Kovac e Gennaro Lillio, ed è ufficiale!

I due si sono conosciuti la scorsa edizione di Pechino Express, il programma di Rai2, e dietro le quinte è sbocciato l’amore. La Madre Natura di Ciao Darwin e l’ex concorrente del Grande Fratello hanno deciso di ufficializzare la loro storia con un tenero post instagram che li mostra insieme.

Leggi anche ———-> Asia Argento Pechino Express | che attacco | “Io pagato una miseria

Ema Kovac e Gennaro non si sono esposti per riservatezza

“Non abbiamo mai esposto più di tanto la nostra storia , per non strumentalizzarla e per non darla in pasto a tutti . Quando qualcosa “è” non hai bisogno di metterlo in mostra .” scrive Lillio sotto il tenero post instagram che ha totalizzato più di ventimila like.

Una riservatezza che finalmente non impedisce più ai due innamorati di vivere la loro storia alla luce del sole, e sotto i riflettori.



Leggi anche ———–> Pechino Express, Francesca De Andrè attacca Gennaro Lillio

I due si sono innamorati dietro la quinte di Pechino Express, fortunato programma condotto da Costantino della Gherardesca, ma erano già noti al pubblico: Gennaro, per la sua turbolenta storia con Francesca de Andrè, Ema per la sua apparizione mozzafiato come Madre Natura a Ciao Darwin.

Dopo aver passato un’estate indimenticabile, nonostante il lockdown e l’emergenza Coronavirus, come ha dichiarato lo stesso Gennaro Lillio, sono pronti a vivere il loro amore a 360 gradi.

Gennaro, di Napoli, ha anche dichiarato di essere disposto a lasciare la sua amata città per trasferirsi a Milano, dove abita adesso la sua Ema, originaria della Repubblica Ceca.

Chissà che i due non siano già andati a convivere!