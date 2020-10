Francesco Oppini, la mamma Alba Parietti in ansia: colpa di Dayane

Alba Parietti ha ammesso di essere in ansia per Francesco, che secondo lei al GF è vittima della strategia di gioco di Dayane.

Alba Parietti è stata criticata per via della sua intromissione all’interno delle relazioni romantiche di suo figlio Francesco Oppini, che all’interno della casa del Grande Fratello VIP sembra essersi conquistato le attenzioni si Dayane Mello. Nonostante Oppini è entrato nel reality dichiarando di volersi “riscattare” dall’identità della madre, e di voler dimostrare di essere anche altro oltre che “il figlio di Alba Parietti”, la donna sembra non volerne sapere di lasciargli vivere l’esperienza in tranquillità. L’ex showgirl è intervenuta più volte sulla questione che riguarda suo figlio e Dayane, la modella brasiliana che all’interno della casa non ha paura di dimostrare il suo profondo interesse verso Oppini.

Alba Parietti interviene su Dayane e Francesco: lui è fidanzato con “la nuora ideale”

Oppini ha messo in chiaro fin da subito le sue intenzioni con Dayane, puramente amichevoli, ammettendo di essere profondamente innamorato della sua fidanzata Cristina. nella “vita reale”. Alba Parietti invece non sembra sopportare la brasiliana, e ha pubblicamente ammesso di considerare Cristina “la nuora ideale” e di volerle molto bene: “Si sposeranno e mi renderanno nonna spero prestissimo”, ha detto. “Cristina è una ragazza pulita come Francesco, per bene, e mi dispiace che possa vivere male certe strategie dell’interno della casa, lei non fa parte del mondo dello spettacolo, fa un altro lavoro, e non spettacolarizza il suo privato”. La Parietti teme che Francesco possa cadere vittima della strategia di gioco di Dayane, mettendo a rischio il suo futuro con la fidanzata.

