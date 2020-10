Fabrizio Corona: “Voglio giustizia”, ma è bufera per le sue parole

L’ex paparazzo dei vip Fabrizio Corona si sfoga in un post su Instagram: “Voglio giustizia”, ma è bufera per le sue parole a Nina Moric.

In un post su Instagram, l’ex paparazzo dei vip Fabrizio Corona pubblica uno sfogo: è atteso oggi in aula di tribunale e sottolinea il suo desiderio di giustizia. Scrive infatti sul suo profilo: “Oggi vado in tribunale e voglio giustizia”. Ma proprio in queste ore sta emergendo un audio postato dalla sua ex, Nina Moric, che ha voluto rompere il silenzio.

Nell’audio, si sente Nina Moric chiedere a Fabrizio Corona: “Perché gli hai creato tutti questi traumi? Perché mi dici che sono una putt**a davanti a Carlos?”. Lui replica con delle minacce: “Io penso che sarei arrivato quasi al limite di venire due giorni fa a prenderti la testa e fracassartela contro un angolo, in modo da ucciderti e non vederti mai più, eliminare il male che hai fatto a questo ragazzo”.

Fabrizio Corona, Nina Moric e le parole del figlio Carlos

Ancora più duro l’audio tra la showgirl di origini croate e Carlos, il figlio della coppia, in cui il ragazzo sostiene: “Voglio diventare una persona migliore, venire da te e dimenticare questa persona, dimenticare il male”. Si sente ancora: “Voglio stare con te, è questa la verità. Tu sei una persona che mi può aiutare a essere migliore, più buona, perché purtroppo io stando con il male imparo anche il male”.

Insomma, Carlos vorrebbe tornare a vivere con la madre e quando lei gli dice di cancellare la telefonata perché Fabrizio Corona controlla il telefono del ragazzo, lui risponde: “Lo so mamma, so tutto”. Dopo la diffusione di questi audio, Fabrizio Corona è finito nella bufera: “Mi dispiace, ma sentendo la telefonata di Carlos ho cambiato idea su di te” – commenta un utente su Instagram – “Mi ha straziato il cuore sentirlo così. Pensavo che volessi il suo bene, invece lo stai costringendo a fare quello che non vuole”.