L’ex di Elisabetta Gregoraci, Francesco Bettuzzi, ha rilasciato un’intervista parlando di come l’ombra di Briatore sia sempre stata presente tra loro.

L’ex fidanzato della showgirl calabrese Elisabetta Gregoraci, Francesco Bettuzzi, è stato ospite a “Live – Non è la D’Urso” e, in seguito, ha rilasciato una lunga intervista per il settimanale “Chi” di Alfonso Signorini, in edicola da mercoledì 14 ottobre.

LEGGI ANCHE -> Elisabetta Gregoraci | un cachet a 5 stelle per il GF Vip 2020

LEGGI ANCHE -> Elisabetta Gregoraci con Piero Barone de Il Volo? Scoop a Pomeriggio 5

Bettuzzi è l’imprenditore che la showgirl Elisabetta Gregoraci ha frequentato in seguito alla fine del matrimonio con Flavio Briatore. L’uomo, con un passato alle spalle da pilota d’aerei, ha dichiarato di aver conosciuto Elisabetta ad una cena con amici in comune a Montecarlo. Tra loro oggi l’amore è finito, anche a causa della presenza “ingombrante” del suo ex. “Siamo stati insieme per tre anni in gran segreto, ma la presenza dell’ex marito Briatore c’era e la condizionava. Abbiamo fatto una vita low profile e siamo sempre andati in luoghi dove non potessero riconoscerci, ma alla lunga sono diventato insofferente a questa situazione e dopo diverse incomprensioni ci siamo lasciati”, ha rivelato nell’intervista su “Chi“.

LEGGI ANCHE -> Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci: l’abito è troppo corto, si vede tutto

Elisabetta Gregoraci, le parole dell’ex Francesco Bettuzzi

“L’amore tra noi si è esaurito, non potremo più tornare insieme. La sua liaison con Pretelli? Si merita di essere felice. Certo, forse ci vorrebbe altro per lei, ma se si piacciono, perché no?”, queste sono state le parole dell’ex fidanzato di Elisabetta, Francesco Bettuzzi, che vive oggi a Parma, al settimanale diretto da Alfonso Signorini.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Durante l’ospitata a “Live – Non è la D’Urso“, Bettuzzi ha confermato che la storia d’amore con la showgirl è iniziata ufficialmente tre anni fa e non prima, come insinuato dai maligni. Dopo il primo incontro a Montecarlo, i due sono sempre rimasti in contatto perché l’ex conduttrice di “Made in Sud” era stata scelta come testimonial di un’azienda di cui l’imprenditore era socio. Nel 2017 sono usciti per la prima volta a cena a Parma, sotto invito della Gregoraci, che ha persino pagato il conto. La storia è stata tenuta lontana dai pettegolezzi e dal clamore mediatico, al contrario di com’era stato per il suo matrimonio. Da ultimo l’imprenditore ha dichiarato nel salotto di Barbara D’Urso di non sentire la donna da oltre un anno e di averla bloccata su WhatsApp.