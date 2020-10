La stampa di gossip fa i conti in tasca ad Elisabetta Gregoraci per la sua partecipazione al GF Vip 2020. E spuntano cifre da capogiro.

Al Gf Vip 2020 Elisabetta Gregoraci era una dei concorrenti più attesi. Il suo nome infatti è ancora molto quotato, a differenza di quando a volte capita con i personaggi inclusi nel cast. I quali a volte accettano di mettersi in gioco anche per riacquisire una popolarità non più elevata come in passato.

La 40enne calabrese aveva affermato che la sua partecipazione al reality show aveva lo scopo di rappresentare un importante momento di rottura con quello che era il passato. Il nome della Gregoraci infatti resta ancora molto legato a Flavio Briatore, suo marito per circa 10 anni prima della loro separazione avvenuta il 23 dicembre 2017. Alcune testate di gossip hanno calcolato il valore dei gioielli sfoderati dalla bellissima showgirl calabrese in ogni puntata del GF Vip 2020. Si parla di un valore totale di 120mila euro. E 361magazine, che i soliti bene informati indicano come molto vicino al conduttore del GF Vip, Alfonso Signorini, snocciola anche le presunte cifre del cachet garantito alla splendida Elisabetta.

Elisabetta Gregoraci, il GF Vip 2020 le frutta una fortuna

Sembra che ci sia un accordo stipulato con Mediaset comprensivo, oltre che della partecipazione al reality, anche di diverse comparse in alcune trasmissioni di punta dell’azienda con base a Cologno Monzese. Ogni settimana frutterebbe a lei una cifra di 15mila euro di media, che oscillerebbe verso l’alto o verso il basso in base ad alcuni fattori. Mentre le future ospitate nei vari salotti le dovrebbero fruttare 8mila euro. Qualora poi la Gregoraci dovesse vincere il GF Vip 2020, ecco che le verrebbe assegnato anche un montepremi di ulteriori 100mila euro. Proventi da destinare in parte in beneficenza, come da tradizione. Segno che la sua immagine resta ancora molto amata e ben nota.

